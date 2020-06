Tutto quello che c’è da sapere su: #4 Ungheria

-

Programmata come quarto round del WTCR – FIA World Touring Car Cup ad ottobre, la WTCR Race of Hungary quest'anno avrà ancor più importanza visto che Norbert Michelisz si presenta da Campione con la i30 N TCR della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nazione che vanta pálinka, paprika e penne.



1: Norbert Michelisz è nato l'8 agosto 1984, 1124 dopo che fu fondato il Principato d'Ungheria (più vecchio di Inghilterra, Francia e Germania).



2: dopo aver vinto il titolo, "Norbi" ha scelto il #1 sulla sua Hyundai i30 N TCR. L'alfabeto ungherese vanta 44 lettere.



3: se uno tra Michelisz, Bence Boldizs o Attila Tassi dovesse vincere, sentiremo 96" di inno nazionale!



4: fra gli ungheresi famosi ci sono anche László Biró ed Ernö Rubik, inventori delle penne a sfera e del cubo.



5: Erich Weisz non vi dirà nulla come nome, ma in realtà è Harry Houdini, il grande illusionista e mago che nel 1912 scappò dalla cella con la tortura cinese.



6: sempre come Michelisz, anche Bence Boldizs debutterà nel Mondiale Turismo con il team di Zoltán Zengő



7: László è il nome più diffuso in Ungheria, mentre Zoltán è al numero cinque



8: i cibi ungheresi come goulash e haládzé contengono la paprika



9: Il primo GP d'Ungheria all'Hungaroring si è svolto nel 1986, ma il primissimo GP risale al 1936 su un circuito temporaneo allestito nel parco di Budapest



10: qui hano inventato la palinka, liquore alla frutta



La Top10

1: il lago Balaton misura 600km2

2: il grande Ferenc Puskás ha segnato 84 gol su 85 partite disputate

3: Max Verstappen detiene il record della pista in 1'17"103 (2019)

4: il quarto posto del 1994 è il miglior risultato dell'Ungheria all'Eurovision Song Contest

5: per attraversare tutto il paese da ovest ad est si impiegano circa 6h

6: in Ungheria ci sono almeno 22 produttori di vino

7: ci sono circa 1500 terme

8: un quinto degli ungheresi vive a Budapest (circa 1,7 milioni)

9: in Ungheria il cognome viene sempre prima del nome

10: l'Ungheria ha sempre conquistato almeno un oro alle Olimpiadi



Da vedere:

