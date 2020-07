Tutto quello che c’è da sapere su: #5 Spagna

-

La Spagna ospita per la prima volta il WTCR – FIA World Touring Car Cup il weekend del 31 ottobre-1 novembre: ecco tutto quello che c'è da sapere sul Motorland Aragón, Mikel Azcona, CUPRA e la paella.

1: la Spagna non vanta solamente grandi piloti come Fernando Alonso e Carlos Sainz, ma anche famosissimi attori come Antonio Banderas, Penélope Cruz e suo marito Javier Bardem.



2: tornando agli sport, ecco altri nomi noti con Rafael Nadal, Iker Casillas e Seve Ballesteros.



3: Salvador Dali è invece uno dei più famosi pittori dell'era moderna e del surrealismo, così come Pablo Pacasso.



4: a Buñol, presso Valencia, ci si tirano... pomodori! La festa Tomatina si tiene infatti l'ultimo mercoledì di agosto ogni anno e attira oltre 20.000 persone



5: il FIA World Touring Car Championship ha corso otto volte sul Circuit Ricardo Tormo di Valencia tra 2005 e 2012.



6: la Paella è uno dei piatti tipici spagnoli e contiene pollo, pesce, coniglio e lumache.



7: a Madrid si usa fare colazione con cioccolata e churros nel weekend. Si tratta di cioccolata calda in tazza con pasticcini fritti.



8: la CUPRA TCR nel 2019 ha vinto 70 gare.



9: tre quarti di prezioso zafferano vengono dalla Spagna.



10: per gli spagnoli è tradizione avere due cognomi: il primo preso dal padre e il secondo dalla madre.



La Top10

1: in Spagna ci sono 44 posti patrimoni dell'UNESCO

2: sono quattro le lingue ufficiali: castigliano, catalano, basco e galizio

3: con i suoi 910km, il Rio Ebro è il fiume più lungo

4: circa la metà del'olio d'oliva proviene dalla Spagna (1,8 milioni di tonnellate)

5: l'inno nazionale spagnolo non ha parole

6: Madrid è davanti a Barcellona come città più grande

7: sono 15 i parchi nazionali spagnoli

8: l'unico deserto europeo è il Tabernas di Almería

9: ci sono 8000km di coste

10: il 12 ottobre è la festa nazionale



Da vedere:

Cliccate quiper vedere la prima vittoria nel WTCR di Mikel Azcona

WTCR Dove vedere la Pre-Stagione di Esports WTCR a Ningbo DA 3 ORE

The post Tutto quello che c’è da sapere su: #5 Spagna appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Bjork: “Quando inizieremo bisognerà controllare le emozioni, sarà la chiave” IERI A 07:00