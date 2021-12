La Honda Civic Type R TCR, protagonista nel WTCR - FIA World Touring Car Cup, ha vinto alla grande nel 2021, con esemplari della vettura costruita da JAS Motorsport che hanno conquistato 11 titoli importanti.

Anche se nel WTCR 2021 ci sono stati più successi in gara che titoli, la Civic Type R ha ottenuto significativi risultati in altre serie ed eventi TCR, come in Sud America dove Pepe Oriola è diventato il primo campione piloti del TCR South America lo scorso fine settimana.



Lo spagnolo, vincitore di una gara durante la stagione inaugurale del WTCR nel 2018, si è assicurato la corona con un trionfo e un secondo posto durante l'evento decisivo dell'anno.



Mads Fischer, JAS Motorsport TCR Project Leader, ha detto: "Andare in un continente totalmente nuovo e vincere un titolo importante alla prima uscita è un risultato fantastico per Pepe, e a nome di tutti alla JAS inviamo enormi congratulazioni a lui e al team W2 Pro GP per il loro doppio successo. Sono estremamente orgoglioso del lavoro svolto dai nostri team clienti e del supporto dato dal nostro staff qui alla JAS che ha portato a 11 titoli importanti in tutto il mondo per la Honda Civic Type R TCR e 49 vittorie in gara - comprese alcune con la vecchia Civic FK2 che continuiamo a supportare - nel 2021. Ora ci aspettiamo un successo ancora maggiore nel 2022".



Albo d'oro JAS Motorsport Honda Civic Type RT TCR 2021



Team Noah - Campioni Super Taikyu ST-TCR (1)

Isidro Callejas (Brutal Fish Racing Team) - vincitore del TCR Europe Rookie Trophy (2)

Viktor Davidovski (PSS Racing Team) - Vincitore del TCR Europe Diamond Trophy (3)

Ruben Volt (ALM Honda Racing) - vincitore Trofeo Michelin TCR Italy (4)

Kasper H Jensen (Massive Motorsport) - Campione piloti TCR Danimarca (5)

Mike Halder (Halder Motorsport) - Campione piloti TCR Spagna (7)

Halder Motorsport - Campione a squadre nel TCR Spagna (8)

Mike Halder (Halder Motorsport) campione piloti TCR Iberico (9)

Halder Motorsport - Campione squadre TCR Iberico (10)

W2 Pro GP - Campioni a squadre TCR Sud America (11)

Pepe Oriola (W2 Pro GP) - Campione piloti TCR Sud America (12)

