Norbert Michelisz nel 2022 sarà ancor più impegnato, dato che Hyundai Motorsport lo ha scelto per correre anche nel FIA ETCR – eTouring Car World Cup.

Oltre all'impegno nel WTCR – FIA World Touring Car Cup con BRC Hyundai N Squadra Corse, l'ungherese sarà al via della serie promossa da Discovery Sports Events con la Hyundai Veloster N ETCR.



I suoi compagni saranno Mikel Azcona, Jean-Karl Vernay, Nicky Catsburg e Kevin Ceccon, con la serie elettrica lo vedrà al volante della Veloster N ETCR, provata da lui per la prima volta al MotorLand Aragón nel novembre 2020.



"Ho seguito l'ETCR l'anno scorso quando ha condiviso il fine settimana con il WTCR, e mi è piaciuto guardare le battaglie ravvicinate in pista, quindi sono molto entusiasta di poter partecipare alla serie. Sarà un'esperienza completamente nuova per me, ma non vedo l'ora di prendere il mio posto nel FIA ETCR", ha detto Michelisz.



"I preparativi sono già iniziati, e mi sono subito sentito a mio agio alla guida della Hyundai Veloster N ETCR nei test. È ovviamente molto diverso da guidare rispetto alle macchine TCR a cui sono più abituato. I test che abbiamo fatto mi hanno dato la possibilità di imparare come devo guidare la macchina, tuttavia, ci sono ancora alcune piccole cose per me da migliorare prima del primo evento in quelli rimanenti. Sento di essere nelle migliori mani possibili con il team Hyundai Motorsport e non vedo l'ora che inizi la stagione".



WTCR ed ETCR condivideranno la pista al Pau Motors Festival del 6-8 maggio. La Hyundai Motorsport ha lavorato intensamente in inverno per migliorare la sua auto da 500kW.

