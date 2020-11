Ad Oschersleben va in scena l'ultima tappa dell'ADAC TCR Germany Series dove verrà assegnato il titolo.



Engstler darà una mano al suo collega della Hyundai, Antti Buri, che corre proprio con la i30 N del Team Engstler ed è secondo in classifica, mentre Monteiro salirà sulla Honda Civic Type R TCR per aiutare Dominik Fugel, terzo a -18 dal leader Harald Proczyk.



"Ho vinto le ultime due 24h del Nürburgring correndo con Dominik Fugel ed è sempre bello essere nel suo team - ha detto Monteiro - Penso che siamo forti e sarà bello provare a dargli una mano a vincere".



“Siamo in ADAC TCR Germany con Dominik e Marcel Fugel in un team serio e ufficiale, penso che mi divertirò. Ho seguito la serie per lungo tempo ed entrambi i fratelli mi hanno detto che speravano venissi ad Oschersleben. Ovviamente spero che Dominik vinca il titolo e incrocio le dita per lui".



Mikel Azcona e Tom Coronel correranno invece nel TCR Europe a Jarama.