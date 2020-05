Un bambino con un sogno realizzato: Guerrieri svela la sua vita fuori dal comune a WTCR Fast Talk

-

Se Esteban Guerrieri dovesse scommettere e vincere sul suo titolo di Campione del WTCR − FIA World Touring Car Cup quest'anno, sarebbe solamente l'ultimo traguardo raggiunto di una lunghissima lista di sogni realizzati.

La carriera dell'argentino si è sempre basata sul cogliere le occasioni, anche contro corrente, come lui stesso spiega nell'ultima edizione del podcast WTCR Fast Talk presented by Goodyear condotto da Martin Haven, voce del WTCR.



Nella prima parte disponibile alle 12;00 di oggi, Guerrieri parla di quel sabato mattina all'inizio degli anni '90 che lo vide andare a Buenos Aires per provare i kart, fino ad arrivare al podio di Silverstone con un sorpasso finale su Daniel Ricciardo.



Nonostante avesse battuto i migliori di oggi, il sudamericano trovò anche diversi problemi a livello di accordi e opportunità, ma senza mai darsi per vinto.



"A volte avevo un sogno dentro di me, mi accadeva fin da bambino e quello che voglio dire a tutti loro oggi è di non smettere di sognare, alimentate sempre il fuoco che avete dentro - spiega il 35enne - Credeteci sempre e qualcosa accadrà".



Ad 8 anni la vita di Guerrieri cambia radicalmente, con il passaggio ad una nuova scuola dopo aver sentito il suo idolo Ayrton Senna dire quanto fosse importante imparare l'inglese. A 16 anni lascia i comfort dell'Italia per seguire ulteriori sogni".



“Ero in seconda elementare e sentii Ayrton Senna dire che per diventare un pilota di Formula 1 bisognava saperne di computer per leggere le telemetrie, ma anche parlare bene inglese. Ho chiesto a mia mamma di iscrivermi ad una scuola bilingue proprio per quello, volevo correre in Europa".



“Al mattino, quando non volevo alzarmi per andare a lezione, continuavo a ripetere a mia mamma che avrei voluto volare in Europa per correre, e che lei doveva lasciarmi andare. Mi rispondeva: 'Certo Esteban, ma adesso devi andare a scuola, quindi svegliati' !"



Grazie all'aiuto dei suoi genitori, e di suo fratello e sorella più grandi, che trovarono i soldi per correre, Guerrieri vinse la Formula Renault argentina nel 2000 guadagnandosi un posto in Europa nel 2001.



Fra alti e bassi dovuti appunto alle mancanze di liquidità, arrivò l'occasione di correre nel FIA World Touring Car Championship nel 2016 dopo diversi successi europei. L'anno scorso ha terminato secondo in campionato con la Honda Civic Type R TCR della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport alle spalle di Norbert Michelisz.



Il WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear su Guerrieri prosegue venerdì alle 12;00 con la seconda parte.



CONTENUTI PARTE 1



02m05: una terrazza a Barcellona



03m16: quarantena tra simulatore e allenamento



04m10: un papà con la passione per la guida e una mamma di grande aiuto



05m15: un pezzo di legno che fa la differenza



06m25: entusiasmo riconosciuto



06m45: la realtà dei kart



07m43: cresce il successo, calano i soldi



08m15: 1999, no soldi, no kart



09m28: un momento chiave



10m29: il successo in Formula Renault con Luciano Crespi



12m25: in Europa con José María López



13m28: sulle orme di Ayrton Senna tra computer e inglese



14m52: un ragazzo con grande speranze



15m43: Europa, a casa con la PlayStation assieme a López



17m06: un 2001 di promesse, ma con problemi di budget



18m00: in Svizzera per un piano B



18m55: la Formula Renault tedesca nel 2002, lavoro con la bici



19m55: il titolo e il ritorno in Italia



20m38: Campione Formula Renault Europe 2003



20m41: grandi speranze per il 2004, ma fine del supporto argentino



23m14: Campione senza niente



23m25: Toto Wolff



24m32: ritorno in Europa, la Peugeot 306 a Monaco



25m49: Toto se ne va



26m30: F3 italiana, un salvagente inusuale



27m10: un test a Barcellona con la Formula 3000



28m16: ad Imola con Julio Gutierrez



30m25: un test con Christian Horner e Arden



32m20: Formula 3 tra Mercedes e Toyota



33m25: lotta con Hamilton nel 2005



34m05: Mercedes 2006, la vittoria contro Hamilton ad Hockenheim



35m20: il DTM sfuma, si torna in Argentina



36m22: la luce in fondo al tunnel



36m58: una telefonata per un sogno targato F1 nel 2007



38m00: il 2008 in Formula Renault 3.5



38m45: Superleague Formula nel 2009



40m05: ancora Formula Renault 3.5 al MotorLand Aragón



42m00: Indy Lights 2010 troppo costosa nonostante un buon test



42m38: fine scuola in Argentina grazie all'offerta di Igor Salaquarda



43m43: vittoria a Spa-Francorchamps, coach a Monaco



45m02: una gara "vitale" in ISR per la Formula Renault 3.5



46m40: speranze vanificate in Ungheria



47m36: si torna ad Hockenheim



48m30: la vittoria persa a Silverstone



51m00: il pagamento migliore



Cliccate qui

