Gabriele Tarquini partiva dalla pole position della griglia invertita di Gara 1 nella WTCR Race of Portugal, ma ha rischiato di stallare con la sua Hyundai Elantra N TCR.

Yann Ehrlacher ha superato il "Cinghiale", che per poco non ha stallato il motore.



“Gara 1 purtroppo è stata cortissima per me, ho perso il primato al via perché sono andato molto vicino a stallare. Ho cercato di resistere e avevo il passo per attaccare Ehrlacher, ma dopo 5-6 giri mi sono accorto che la pressione della mia anteriore destra stava calando. Di fatto è stata una foratura lenta, pensiamo per via di detriti", ha detto il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse.



"In Gara 2 sono partito meglio e ho guadagnato posizioni in un ottimo primo giro. Dopo mi sono attaccato a Norbi e ho chiuso quarto, che non è male".

