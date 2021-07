Santiago Urrutia ha ottenuto una vittoria, due secondi e un terzo posto nelle sei gare WTCR - FIA World Touring Car Cup al MotorLand Aragón la scorsa stagione.

Ma un errore in qualifica lo ha relegato 12° in Gara 1 domenica scorsa con la sua Lynk & Co 03 TCR gommata Goodyear.



"È stato un fine settimana difficile e sono deluso perché non ho potuto portare più punti a casa - ha detto il pilota della Cyan Performance, che si è ritirato da Gara 2 - L'errore in qualifica è stato il grande problema, come il fatto che non eravamo veloci nelle gare".



Anche se il 24enne ha lasciato il MotorLand Aragón senza i risultati a cui aveva aspirato, il suo compagno di squadra Thed Björk è arrivato secondo in Gara 2, mentre Urrutia rimane quarto.



"Sono contento per Thed che ha preso un podio e buoni punti per la squadra. Ora ci concentriamo sulla prossima e vediamo se possiamo migliorare".

