Il giornalista tedesco Michael Bräutigam ha raccontato com'è stato affrontare Yann Ehrlacher sulla pista più impegnativa del mondo, il Nürburgring Nordschleife.

Bräutigam ed Ehrlacher erano iscritti nella stessa classe nel round di apertura della Nürburgring Langstrecken-Serie, una gara di quattro ore su una versione di 24,358 chilometri del leggendario circuito, sabato scorso.



Il francese, che era in coppia con lo zio e compagno di squadra Cyan Racing Lynk & Co Yvan Muller, ha vinto la classe con Bräutigam parte della squadra che è arrivata seconda.



In seguito, Bräutigam, che scrive de WTCR - FIA World Touring Car Cup per il settimanale Motorsport Aktuell, ha detto: "Ho parlato con Yann sulla griglia di partenza e credo che non si aspettasse di vedermi in tuta da corsa ignifuga e poi direttamente dietro di lui e nella stessa classe, ma abbiamo fatto una bella chiacchierata".



"Sono stati incredibilmente veloci e costanti in gara, quindi non siamo mai stati in grado di insidiarli veramente. Inoltre, abbiamo avuto una penalità di stop and go perché entrato ai box troppo velocemente. Comunque, alla fine siamo giunti secondi. Era solo la mia quarta gara in NLS, quindi sono stato davvero felice di essere più o meno in grado di tenere il passo".



"Sfortunatamente, Yann ed io siamo stati separati all'inizio quando lui ha usato tutta la sua esperienza per guadagnare qualcosa mentre io ho perso un po. Poi mi sono trovato una Porsche Cayman per la maggior parte dello stint. Speravo di usare la scia, ma non è successo".



Foto: Grazie a Motorsport Aktuell

Ad

WTCR Ecco la nuova livrea Cyan per le sue Lynk & Co del WTCR 2022 30 MINUTI FA

WTCR I cinque piloti Cyan Lynk & Co al lavoro assieme 29/03/2022 A 06:45