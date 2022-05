Attila Tassi ha preso un taxi per provare il Circuit de Pau-Ville prima dell'apertura della WTCR - FIA World Touring Car Cup di questo fine settimana.

Il pilota del LIQUI MOLY Team Engstler è uno dei tanti del WTCR che non hanno ancora corso sul leggendario tracciato stradale di 2,670 chilometri.



"Non sono mai stato su questa pista, ho solo guardato i tabelloni per vedere com'è il layout e sembra abbastanza impegnativo", ha detto l'ungherese della Honda. "Posso dire che non vedo l'ora di andare in pista per vedere com'è in macchina. Ho fatto un paio di giri quando sono arrivato [martedì] in taxi, ho chiesto al tassista di fare qualche giro. Sembra stretto, nessun margine di errore, ma abbiamo bisogno di piste cittadine perché il pilota sente l'adrenalina".

