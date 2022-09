Per la seconda volta nella storia, una stagione del WTCR - FIA World Touring Car Cup sarà decisa da una gara in notturna, con il Jeddah Corniche Circuit che si prepara a mettere in scena un emozionante doppio appuntamento sotto la luce artificiale.

Già nel 2019, Sepang ha ospitato una resa dei conti quando Norbert Michelisz è diventato Campione davanti a Esteban Guerrieri in un emozionante Gara 3 della WTCR Race of Malaysia, con i risultati dichiarati definitivi solo dopo la mezzanotte.



Mentre tre anni fa era prevista una sola gara dopo il tramonto nella località vicino a Kuala Lumpur, entrambe le gare che comporranno il weekend della WTCR Race of Saudi Arabia dal 26 al 27 novembre si svolgeranno al buio sul tracciato di 3,45 km vicino al Mar Rosso.



Jean-Baptiste Ley, Direttore del WTCR, Discovery Sports Events, ha dichiarato: “Quando è apparso chiaro che le continue restrizioni ai viaggi causate dalla pandemia sanitaria globale rendevano impossibile proseguire con la prevista tappa asiatica, abbiamo spostato la nostra attenzione sulle opzioni di calendario alternative su cui stavamo lavorando in parallelo. L’opportunità di correre in una regione nuova ma importante per la serie, in due sedi di livello mondiale, era quindi estremamente allettante e siamo stati molto lieti di raggiungere l’accordo per la WTCR Race of Bahrain e la WTCR Race of Saudi Arabia, che si svolgeranno a novembre.



Nella foto:Esteban Guerrieri vince Gara 2 alla WTCR Race of Malaysia nel dicembre 2019.

Ad

WTCR Gow: “Sarà speciale avere in pista assieme FIA WTCR e WEC” UN GIORNO FA

WTCR Il Medio Oriente si decide la lotta per il titolo IERI ALLE 06:56