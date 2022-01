Tiago Monteiro sarà già pronto per la stagione 2022 del WTCR - FIA World Touring Car Cup quando prenderà il via alla WTCR Race of Czech Republic del 9-10 aprile.

Dopo aver iniziato il 2021 con una grande vittoria al giro finale nella prima delle due gare sul Nürburgring Nordschleife con la ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, il portoghese è stato costretto a rinunciare al finale della WTCR VTB Race of Russia al Sochi Autodrom con un'infezione batterica al petto.



Dopo aver trascorso il mese di dicembre recuperando nella sua casa in Portogallo - dimesso dall'ospedale dopo essere stato precedentemente rimpatriato con un volo medico organizzato privatamente dalla Russia - il 45enne si è allenato duramente in preparazione per la sua 11a stagione come pilota Honda Racing come parte della formazione del LIQUI MOLY Team Engstler.



"È fantastico dare il benvenuto al Team Engstler nella famiglia Honda. Sono davvero felice di poter aiutarli in questo passaggio; con la mia esperienza non vedo l'ora di dargli una mano ad integrarsi rapidamente con Honda", dice Monteiro, che sta recuperando fisicamente dall'infezione batterica al torace che gli aveva negato la presenza all'ultima gara del 2021.



"Vorrei anche ringraziare ALL-INKL.DE Münnich Motorsport per ciò che abbiamo condiviso negli ultimi due anni. È un grande orgoglio continuare con la Honda per l'undicesima stagione, è un rapporto fantastico quello che abbiamo creato e mi sento molto fortunato ad essere in questa posizione".



"Ho avuto tutto il mese di dicembre libero per riprendermi dopo l'infezione al torace e ora sto ricominciando ad allenarmi duramente, mi sento davvero motivato per lavorare con Attila ed aiutare gli ingegneri del team a mettersi a proprio agio con la Civic Type R TCR facendo i test invernali, che saranno fondamentali".

Ad

WTCR Guida 2022: WTCR Race of France UN GIORNO FA

WTCR Azcona e un’avventura totalmente opposta al WTCR 15/01/2022 A 05:07