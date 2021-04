Jessica Bäckman farà la storia del WTCR – FIA World Touring Car Cup nel 2021 diventando la prima donna a correre nella serie.

La 23enne esordirà nella WTCR Race of Germany al volante della Hyundai Elantra N TCR della Target Competition e sarà compagna di suo fratello Andreas, con il quale stabilirà un altro primato divenendo la prima 'famiglia' in azione nel WTCR.



“Uno dei miei più grandi obiettivi era poter correre nel WTCR - FIA FIA World Touring Car Cup contro i migliori del mondo - ha dichiarato la svedese - Sinceramente non mi pare vero di poter annunciare una cosa del genere, sono anche la prima donna che competerà in questa serie e spero di poter essere un punto di riferimento per tutte le ragazze del motorsport. Darò tutto e non vedo l'ora di iniziare la stagione".



Dopo i successi tra kart e rallycross, Andreas e Jessica Bäckman avevano iniziato in TCR Scandinavia nel 2018 la loro nuova avventura nel mondo del turismo, passando negli ultimi due anni al TCR Europe.

WTCR Ehrlacher: “L’unica pressione che ho è quella che mi metto da solo” IERI A 06:56

WTCR I grandi momenti del WTCR #16: la prima vittoria di Berthon IERI A 14:51