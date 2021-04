La nuovissima Hyundai Elantra N TCR di Hyundai Motorsport Customer Racing è pronta al debutto nel WTCR – FIA World Touring Car Cup nel 2021. Vediamo chi sono stati i piloti capaci di vincere a bordo del precedente modello, la Hyundai i30 N TCR.

Thed Björk (4 vittorie): Björk ha ottenuto il suo primo successo nel WTCR con la i30 N della YMR nel 2018. Il trionfo di Gara 3 in Portogallo fu storico perché in Gara 1 lo svedese riuscì a scamparla dopo una carambola alla prima curva che mise KO diverse vetture, con anche principi di incendio.



Gara 3, WTCR Race of Germany 2018

Gara 3, WTCR Race of Portugal 2018

Gara 1, WTCR Race of China-Ningbo 2018

Gara 3, WTCR Race of China-Ningbo 2018



Nicky Catsburg (1 vittoria, nella foto): Dopo essere rimasto a secco di podi nel 2019, l'olandese nella passata stagione ha regalato l'unico successo all'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team allo Slovakia Ring.



Gara 3, WTCR Race of Slovakia 2020



Norbert Michelisz (6 vittorie): l'avventura dell'ungherese con la i30 N TCR non poteva iniziare meglio, grazie al successo ottenuto in Gara 3 in Slovacchia nel luglio 2018. Nel 2019 ne ha centrati cinque diventando Campione.



Gara 3, WTCR Race of Slovakia 2018

Gara 1, WTCR Race of Germany 2019

Gara 1, WTCR Race of Portugal 2019

Gara 2, WTCR Race of China 2019

Gara 2, WTCR Race of Japan 2019

Gara 1, WTCR Race of Malaysia 2019



Yvan Muller (3 vittorie): nel 2018 il francese ha diretto la sua squadra (con due Hyundai i30 N TCR per sè e per Thed Björk) assistito dalla Cyan Racing. Björk ha vinto quattro volte, Muller tre perdendo però il titolo a favore di Gabriele Tarquini, ma portandosi a casa quello riservato alle squadre.



Gara 1, WTCR Race of Germany 2018

Gara 1, WTCR Race of Portugal 2018

Gara 2, WTCR Race of China-Ningbo 2018



Gabriele Tarquini (7 vittorie): Tarquini è stato il primo a vincere nel WTCR con la i30 N TCR. Il 'Cinghiale' si è imposto a Marrakech nel primo evento della serie e a fine anno ha totalizzato cinque successi che l'hanno portato a laurearsi Campione. Nel 2019 ne ha messi insieme altri due, dando una mano a Michelisz a conquistare il titolo.



Gara 1, WTCR Race of Morocco 2018

Gara 3, WTCR Race of Morocco 2018

Gara 3, WTCR Race of Morocco 2018

Gara 2, WTCR Race of Slovakia 2018

Gara 3, WTCR Race of Japan 2018

Gara 2, WTCR Race of Morocco 2019

Gara 3, WTCR Race of Hungary 2019

WTCR Urrutia: “I miei compagni mi insegnano, non mi fanno paura” 14 ORE FA

WTCR La Hyundai schiera il poker di Elantra per il WTCR IERI A 08:23