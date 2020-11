Dopo le sofferenze di Slovacchia e Ungheria, il Campione 2017 del FIA WTCC al MotorLand Aragón ha ritrovato la Q3 e scatterà al fianco di Gilles Magnus.



“Ho passato due weekend pessimi, essere qui a giocarmi il primato è fantastico e sono contentissimo, ma penso lo sarebbe per tutti".



Nella lotta al titolo, però, Yann Ehrlacher e Yvan Muller hanno sofferto con le loro Lynk & Co 03, e Björk si è masso a loro disposizione.



“Siamo qui a lottare per il campionato con Yann, e anche con Yvan che è andato meglio. E’ una grande lotta per la squadra. Ovviamente sono contento di essere qui, per me è una bella sensazione. Ma per Yann non è l’ideale".



L'altro pilota della Cyan Performance Lynk & Co, Santiago Urrutia, ha centrato il terzo tempo in Q3.