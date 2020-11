Il MotorLand Aragón è stato portato a 5,397km rispetto a quanto visto nella WTCR Race of Spain grazie all'aggiunta di una chicane sul rettilineo opposto che vedrà i piloti svoltare a sinistra e poi a destra, per poi reimmettersi sul dritto con un'ulteriore variante veloce destra-sinistra che porta il totale delle curve a 22.



"Il nuovo layout cambierà un po' le cose, ma penso che sia buono per tutti - ha detto Jean-Karl Vernay, uno degli 11 in lizza per il Mondiale - In questo modo vedremo tutti ancor più attaccati, in TV ci si divertirà".



La WTCR Race of Aragón conterà come round 14-15-16 del 2020 e si svolgerà il weekend del 13-15 novembre a porte chiude, ma con un'ampia copertura TV che include diretta su Eurosport 1 e sul canale spagnolo Teledeporte.



LO SAPEVATE?

Con le sue 22 curve, il MotorLand Aragón supera Spa-Francorchamps (20), Silverstone e Circuit Paul-Ricard (18) e Circuit de Barcelona-Catalunya (16).