Rob Huff nella WTCR Race of Hungary si è in parte riscattato dall'errore che è costato a lui e al suo team Zengő Motorsport una possibilità di vittoria nell'appuntamento della scorsa stagione.

L'inglese era in pole position all'Hungaroring lo scorso agosto, ma i danni subiti urtando una pila di pneumatici in Gara 1 gli hanno impedito di schierarsi sulla griglia di partenza per Gara 2.



Domenica non ci sono stati problemi di questo tipo e Huff ha trasformato la sua partenza in prima fila sulla griglia parzialmente invertita di Gara 2 in un secondo posto dietro al pilota di Cyan Performance Lynk & Co, Santiago Urrutia.



"Sono molto contento per la squadra", ha dichiarato il pilota della Zengő Motorsport. "L'anno scorso siamo venuti qui, abbiamo ottenuto la pole position, ma in Gara 1 ho commesso un errore che ci ha impedito di partire in pole position, il che è stato un vero peccato. Naturalmente quest'anno volevo rimediare e con un sesto e un secondo posto, due vittorie nel WTCR Trophy, tre bottiglie di champagne e tre trofei, penso che possiamo dire di esserci riusciti. E questo lascia spazio a miglioramenti per il futuro, quindi possiamo tornare l'anno prossimo e cercare di fare un passo avanti".

