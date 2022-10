A rappresentare l'Argentina ai FIA Motorsport Games di fine mese ci sarà Ignacio Montenegro, che ha corso recentemente con Néstor Girolami, pilota in lotta per il titolo del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Montenegro è stato scelto per gareggiare nella categoria Touring Car con una Honda Civic Type R TCR, la stessa classe che vedrà in azione Gilles Magnus (Comtoyou Team Audi Sport).



Girolami ha detto che il suo connazionale è un pilota da tenere d'occhio dopo che, in agosto, ha sfiorato la vittoria nella gara endurance del TCR South America all'Autódromo Termas de Río Hondo.



Montenegro era al volante della sua Honda e stava per vincere quando un problema di surriscaldamento l'ha messa K.O.



La loro sfortuna ha favorito la conquista del primo posto da parte di Fabio Casagrande e del compagno di squadra della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Esteban Guerrieri, posizione che hanno mantenuto nel corso dell'ultimo giro e mezzo.



In seguito Girolami ha elogiato Montenegro in un post su Facebook: "Grande talento, veloce e molto professionale. È stato un piacere condividere la macchina con lui. Ci è mancato un giro e mezzo per vincere, ma le corse ci daranno presto un'altra possibilità".



La seconda edizione dei FIA Motorsport Games si svolgerà dal 26 al 30 ottobre sul Circuit Paul Ricard, nel sud della Francia.



Foto: Facebook.com/bebugirolamioficial

Ad

WTCR 60 successi per la Honda Civic Type R TCR nel 2022, due sono di Girolami nel WTCR 18 ORE FA

WTCR Lezione di sorpassi da Coronel 03/10/2022 ALLE 04:03