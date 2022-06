Per Norbert Michelisz la WTCR Race of Spain nel weekend di MotorLand Aragón è stata agrodolce.

Dopo aver chiuso 5° in Gara 1, l'ungherese è stato eliminato da un contatto in Gara 2, ma i 12 punti presi hanno aiutato la BRC Hyundai N Squadra Corse ad issarsi al comando della classifica Team del WTCR – FIA World Touring Car Cup.



“La WTCR Race of Spain è stata agrodolce per me, il weekend era partito benissimo e in Qualifica avevamo piazzato entrambe le auto in Top10, dunque c'era possibilità di andare a podio in Gara 2", ha detto Michelisz.



"Gara 1 è andata bene, ho cercato di essere pulito e tenermi fuori dai guai nei primi due giri in modo da prendere bei punti per la classifica. In Gara 2 sono stato sfortunato perché per alcuni momenti sono passato al comando, poi mi sono ritirato causa danni all'auto in un contatto. A volte le gare sono così, ma la stagione è lunga e cercheremo di fare del nostro meglio nelle prossime gare".

