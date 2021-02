L'Adria International Raceway questo weekend metterà in scena l'Adria Rally Show.

In attesa di ospitare la WTCR Race of Italy (31 luglio-1 agosto), la pista veneta accoglie 130 vetture che si sfideranno in 5 PS il 13-14 febbraio.



Fra i partecipanti citiamo Marco Bonanomi, protagonista a Le Mans più volte, e alcuni piloti del FIA European Rally Championship, serie promossa anch'essa da Eurosport Events.



Foto: Adriarallyshow.it