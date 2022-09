Rob Huff cercherà di replicare il suo successo del WTCR - FIA World Touring Car Cup quando correrà due volte a Barcellona questo fine settimana.

Il pilota della Zengő Motorsport parteciperà alla 24H sul Circuit de Barcelona-Catalunya, con la gara che prenderà il via oggi alle 13;00.



Il vincitore del FIA World Touring Car Championship 2012 farà coppia con la svizzera Jasmin Preisig, il lettone Ivars Vallers e il tedesco Marlon Menden su una Audi RS 3 LMS della Wolf-Power Racing.



Anche Matt Neal, che commenta con competenza il WTCR su Eurosport e che in passato ha vinto il British Touring Car Championship, gareggerà nella categoria TCR e condividerà l'Audi con i figli Henry e Will.

