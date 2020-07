-

Tiago Monteiro ha centrato il suo primo podio nella Pre-Stagione di Esports WTCR Championship rimontando dal 12° al 3° posto in Gara 2 a Macao.

Il pilota della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, al volante della sua Honda Civic Type R TCR, arriva quindi sul Circuito da Guia per la prima volta in Top3, proprio come accadde nel 2012, sempre con la Honda, nel FIA World Touring Car Championship.



Il portoghese è sopravvissuto ad una serie di incidenti, come ad esempio quello che lo ha coinvolto assieme ad Aurélien Comte e Tom Coronel alla Lisboa in Gara 1 costringendolo al ritiro. La carambola al via della seconda gara invece gli ha aperto la strada della rimonta, difendendosi dagli attacchi dei rivali e approfittando del ritiro di Mikel Azcona al tornantino Melco per un problema allo sterzo accusato all'ultimo giro.



Monteiro si è quindi tenuto dietro anche gli altri concorrenti di Honda Racing, ossia Néstor Girolami, Esteban Guerrieri ed Attila Tassi, regalando anche alla Honda Civic Type R TCR il secondo podio macanese dopo quello ottenuto da Girolami in Gara 1 (terzo posto).



Non me lo aspettavo - ha dichiarato Monteiro - Macao è già una scommessa dal vivo e anche virtualmente è così. Può succedere di tutto e devi trovarti al posto giusto nel momento giusto. Gara 1 è stata un disastro, alla Lisboa mi hanno tamponato e c'è stato l'incidente, mentre in Gara 2 ho cercato di essere molto prudente, anche se ci sono stati altrettanti botti. Per fortuna l'ho scampata e stavolta la scommessa ha pagato, ma anche al simulatore è stata durissima. Sono molto felice di questo podio".

WTCR Michelisz: “Ho avuto fortuna in Esports WTCR” DA 4 ORE

The post Una bella scommessa per Monteiro a Macao nella Pre-Stagione di Esports WTCR Championship appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR La settimana del WTCR DA 7 ORE