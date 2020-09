La wildcard della Vuković Motorsport a Zolder ha sfiorato il passaggio alla Q2 con la sua Renault Mégane RS, mostrando un passo notevole.



“Purtroppo ho commesso un errore nel mio giro veloce alla curva 1 perché non avevo portato bene in temperatura le gomme. Senza quello, saremmo sicuramente andati in Q2", dice l'australiano.



“In generale siamo contenti del risultato e felici di come è iniziata l'avventura della Vukovic Motorsport nel WTCR. Sappiamo che qui hanno tutti l'acqua alla gola, ma la Renault è forte e in gara se la giocherà". La chiave sarà trovare il giusto bilanciamento tra aggressività e gestione, per cui mi batterò duramente cercando di stare lontano dai guai".



Il suo compagno Jack Young è invece 17°: "Ho fatto un errore nell'ultimo settore che mi è costato la Q3, ma macchina, pista e campionato sono tutti nuovi per me, per cui sto imparando tutto. Ma è bellissimo".