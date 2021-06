Tiago Monteiro affronta nel weekend la sua gara di casa del WTCR – FIA World Touring Car Cup con una doppia spinta.

Il pilota della Honda, oltre a poter contare sul supporto della sua gente al Circuito do Estoril, è reduce dal successo ottenuto in Germania.



“Sono molto contento di venire a Estoril. È una grande pista e ho vinto lì in passato nel WTCC e in molte altre serie. Sono sicuro che ci sarà molta azione - ha detto il pilota della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport - Sono veramente orgoglioso che il Mondiale Turismo approdi in Portogallo nuovamente, ma i risultati ottenuti in precedenza non contano. Dobbiamo vedere come saremo messi in Qualifica".

