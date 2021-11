Santiago Urrutia è convinto che alla WTCR Race of Italy di questo fine settimana lo spettacolo non mancherà.

L'Adria International Raceway è stato lo scenario del primo test dell'uruguagio con una macchina da corsa nel 2011 e si aspetta due gare ricche di azione domenica.



"Sono felice di essere tornato perché è una sorta di gara di casa", ha detto il pilota della Cyan Performance Lynk & Co. "Ho un passaporto italiano e ho vissuto per cinque anni anche in Italia, quindi posso dire che sono felice di essere qui e ho alcuni amici che verranno questo fine settimana".



Del layout di 3,745 chilometri e delle sue prospettive per il penultimo evento della stagione WTCR - FIA World Touring Car Cup, Urrutia ha detto: "È una piccola pista, ho fatto i miei primi test di Formula qui nel 2011 [prima che la pista fosse estesa]. È una nuova sfida per tutti e cominceremo a vedere i piloti essere più aggressivi e desiderosi di prendere i punti. Per lo spettacolo televisivo sarà davvero bello. Cercheremo di lottare per i punti".

