Yann Ehrlacher ed Yvan Muller saranno di scena al Nürburgring Nordschleife questo weekend per allenarsi in vista della WTCR Race of Germany di maggio.

Nipote e zio prenderanno parte alla gara prevista per sabato 26 marzo valida per il Nürburgring Langstrecken-Series (NLS) che si tiene sull'Inferno Verde



La coppia della Cyan Racing Lynk & Co guiderà per il team Adrenalin Motorsport e incrocerà le armi con i loro rivali del WTCR, Benjamin Leuchter e Tom Coronel, oltre a tanti altri.

