Il Campione in carica Yann Ehrlacher ha ricevuto una giacca speciale griffata Goodyear #FollowTheLeader durante l'evento del WTCR - FIA World Touring Car Cup al Circuit de Pau-Ville lo scorso fine settimana.

La giacca viene consegnata al pilota in testa alla classifica provvisoria del WTCR dopo le qualifiche o una gara, ma deve essere data anche a quello che eventualmente lo supera.



Tuttavia, la giacca che Ehrlacher ha ricevuto durante il weekend della WTCR Clean Fuels for All Race of France è destinata al pilota di Cyan Racing Lynk & Co, che la conserverà come riconoscimento del suo trionfo 2021.



Ben Crawley, direttore di Goodyear Motorsport Business EMEA, era presente per la consegna.

Ad

WTCR Tom Coronel racconta il suo weekend del WTCR UN' ORA FA

WTCR Ma a podio evitando surriscaldamenti 15 ORE FA