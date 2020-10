Il Campione in carica del WTCR – FIA World Touring Car Cup ha già avuto modo di provare sui 5,345km della pista spagnola, per cui sa cosa lo aspetta.



“Abbiamo a disposizione una fantastica pista. Nessuno tra i team WTCR ha mai gareggiato qui prima, ma come squadra abbiamo esperienza del circuito. Abbiamo fatto un promettente test a inizio stagione, il circuito sembra fantastico e rappresenta una grande sfida per i piloti. Per questo non vedo l’ora di iniziare la Race of Spain”, ha detto l'ungherese.



Il suo compagno di squadra Gabriele Tarquini aggiunge: “Questa è la prima volta che corro ad Aragón, ma abbiamo fatto qualche test qui con la Hyundai i30 N TCR. Conosco molto bene il circuito e mi piace molto, ci sono un sacco di curve strette, cambi di direzione e velocità. Per me è una combinazione perfetta per il WTCR”.



Il Team Principal di BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Gabriele Rizzo dichiara: “Con soli due round alla fine della stagione, la squadra è focalizzata sullo sfruttare al massimo ogni singola sessione. Vogliamo qualificarci nelle prime posizioni e correre per vincere le gare e salire a podio. Le performance dell’Ungheria non sono state rappresentative del nostro potenziale, che siamo determinati a dimostrare in questa occasione. Sappiamo di cosa è capace la Hyundai i30 N TCR, e siamo fiduciosi di poter essere competitivi in questo weekend spagnolo”.