Una livrea molto simile a quella della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport viene usata dalla Dome Racing in TCR Japan.

La squadra giapponese utilizza infatti una delle Honda Civic Type R costruite dalla JAS Motorport e schierata dalla Boutsen Ginion Racing nel WTCR – FIA World Touring Car Cup 2018, quando i piloti erano Benjamin Lessennes, Ma Qinghua e Tiago Monteiro.



Prima di volare in Estremo Oriente, però, la macchina era stata colorata con i toni della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport per un evento promozionale in Europa e da allora è rimasta tale.



Al Twin Ring Motegi, il debuttante Yusuke Shiotsu ha ottenuto un doppio podio per il Dome Racing Team e la Honda, ed è in lizza per il titolo generale del TCR Japan.



Il pilota si è piazzato secondo in entrambe le sessioni di prove del venerdì, ottenendo la prima fila per la gara del sabato.



Lottando con il poleman, Shiotsu ha finito secondo - un risultato che ha ripetuto il giorno seguente.



I suoi risultati, combinati con quelli presi da Ai Miura all'inizio della stagione con la stessa macchina, hanno portato la Dome al secondo posto nella classifica degli iscritti e Honda alla stessa piazza fra i costruttori.



Nel frattempo, le 'vere' Honda Civic Type R TCR della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport saranno di nuovo al lavoro nel WTCR quando l'Autodrom Most ospiterà i round nove e dieci della stagione dall'8 al 10 ottobre.

