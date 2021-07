Thed Björk ha una missione per le gare del WTCR – FIA World Touring Car Cup al MotorLand Aragón di questo weekend.

Il campione 2017 del FIA World Touring Car Championship non ha ancora brillato nel 2021 e per questo vuole invertire la tendenza con la sua Lynk & Co 03 TCR gommata Goodyear.



“L'anno scorso sono andato molto bene qui - ha detto il pilota della Cyan Performance Lynk & Co - Siccome la stagione non è cominciata come avrei voluto, l'obiettivo è fare bene ora".

