Rob Huff ha completato le qualifiche della WTCR Race of Italy come il miglior pilota CUPRA, ma non con grande gioia.

L'inglese si è piazzato 15° con la sua Leon Competición gommata Goodyear all'Adria International Raceway e pieno di frustrazione per l'eliminazione in Q1.



"Abbiamo migliorato la macchina per tutto il fine settimana e tutti e quattro i piloti CUPRA sono felici con l'equilibrio della vettura, si sente bene, abbiamo esplorato un sacco di modifiche di set-up e siamo tutti felici - ha detto il pilota della Zengő Motorsport - Ma alla fine il peso di compensazione e il BoP ci stanno davvero danneggiando al momento, soprattutto su circuiti frena-e-accelera con peso extra. È dura, ma la macchina era ottima e abbiamo fatto un buon giro; sono contento di essere il miglior pilota CUPRA. Ma alla fine non sono contento di essere 15°, quindi c'è spazio per migliorare".

