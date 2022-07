I piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup potranno svolgere una sessione di test prima di ogni evento della stagione 2022.

A partire dalla WTCR Race of Italy sarà aggiunta una prova di 60' in pista in modo da prepararsi al meglio, come avevano chiesto i concorrenti.



All'Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga la sessione di test è in programma venerdì dalle 12;00 alle 13;00.

