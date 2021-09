René Münnich, proprietario della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, ha sfruttato la pausa dal WTCR - FIA World Touring Car Cup per imporsi nel FIA European Rallycross Championship a Lohéac, in Francia, lo scorso fine settimana.

Il tedesco, che ha vinto gare della categoria TCR in passato - e ha all'attivo 18 successi nel WTCR con cinque piloti diversi del suo team - ma non aveva mai trionfato in precedenza in Euro RX1.



Dopo la sua affermazione, Dominik Greiner, il Team Manager di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha detto: "Un weekend davvero fantastico per la nostra squadra e una vittoria assolutamente meritata per René, la sua prima nel campionato europeo. Sono davvero felice per le ragazze e i ragazzi della nostra squadra, hanno lavorato duramente e se lo meritano".



La Münnich Motorsport schiera quattro Honda Civic Type R TCR gommate Goodyear nel WTCR, con Néstor Girolami ed Esteban Guerrieri che gareggiano per la ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, e Tiago Monteiro e Attila Tassi per la ALL-INKL.DE Münnich Motorsport.

