Néstor Girolami in ogni anno del WTCR – FIA World Touring Car Cup affrontato è riuscito ad ottenere almeno un successo.

Nel 2019 l'argentino ha esordito a bordo della Honda Civic Type R TCR della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ottenendo tre vittorie, mentre sia l'anno scorso che quest'anno ne ha centrata una.



Ecco i suoi risultati



2019:

WTCR Race of Hungary (Gara 1 and Gara 2)

WTCR Race of Slovakia (Gara 2)



2020:

WTCR Race of Belgium (Gara 1)



2021:

WTCR Race of Czech Republic (Gara 1)

