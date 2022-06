Mikel Azcona brilla nel sole dell'Hungaroring come il nuovo Goodyear #FollowTheLeader del WTCR - FIA Touring Car World Cup, dopo aver conquistato la sua seconda vittoria stagionale in grande stile per BRC Hyundai N Squadra Corse.

Alla guida di una Hyundai Elantra N TCR, il venticinquenne spagnolo è stato impeccabile partendo dalla pole position in Gara 1 passando davanti a Néstor Girolami di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport in testa alla classifica provvisoria del WTCR.Il Campione del WTCR Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co), ha superato Nathanaël Berthon prendendo il secondo posto nella gara d'apertura della giornata, mentre il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport si è accontentato del terzo, davanti all'altro pilota Comtoyou, Gilles Magnus.Il belga, 22 anni, si è aggiudicato i 10 punti in palio per aver ottenuto il miglior tempo nelle tre manche delle movimentate qualifiche di sabato. Ha poi battuto il cinese Ma Qing Hua in Gara 1 nella bagarre per il quarto posto, prima di finire Gara 2 in settima posizione.Santiago Urrutia ha conquistato la vittoria in Gara 2 partendo in Pole dalla griglia parzialmente invertita, resistendo all'intensa pressione di Rob Huff per tutti i 14 giri della spettacolare corsa. Nonostante gli sforzi del pilota Zengő Motorsport armato della CUPRA Leon Competición, Urrutia lo ha preceduto per 0"380 al volante della sua Lynk & Co 03 TCR, con Huff che ha ottenuto un doppio trionfo nel WTCR Trophy per piloti indipendenti.La lotta per il terzo posto tra Girolami e l'idolo Norbert Michelisz è stata quasi altrettanto serrata, con l'argentino che si è dimostrato risoluto nella sua difesa. I due sono giunti separati da 0"745 sul traguardo, con Ma quinto davanti a Ehrlacher.Una penalità di sei posizioni in griglia per uno scontro con l'ungherese Attila Tassi al primo evento della stagione a Pau, ha intaccato le possibilità di Michelisz di ottenere un risultato importante in Gara 1. Il Campione del WTCR 2019 si è invece accontentato del 12° posto, con i rumorosi tifosi locali che hanno applaudito ogni sua mossa.Dániel Nagy ha vissuto un weekend difficile per il team locale Zengő Motorsport. Dopo un guasto meccanico che ha portato a un incidente ad alta velocità nella seconda fase delle qualifiche, l'ungherese è stato tamponato da Tom Coronel in Gara 1 e di conseguenza non ha potuto fare meglio del 17° posto nella classifica finale. Ha tentato di reagire, ma un ulteriore contatto ha comportato lunghe riparazioni e non è stato classificato nei risultati finali.Nel frattempo, Tassi, che a 22 anni era il più giovane del trio ungherese in azione questo fine settimana, ha portato la Honda Civic del LIQUI MOLY Team Engstler in 14a piazza in entrambe le gare.GARA 1: https://www.fiawtcr.com/it/wtcr-gara-1-azcona-domina-in-ungheria/ GARA 2: https://www.fiawtcr.com/it/wtcr-gara-2-urrutia-resiste-ad-huff-e-trionfa/ GARA 1: Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR"Sono molto contento. La partenza è molto importante in queste gare, soprattutto su questo circuito. Nel settore 2 è normalmente molto difficile sorpassare. Ho fatto del mio meglio fin dall'inizio e ho cercato di difendermi nelle prime due curve, dove di solito avvengono tutti i sorpassi. Alla fine abbiamo avuto una battaglia corretta e ho preso l'interno, che è la posizione migliore. Da questo punto in poi ho cercato di spingere nel settore 2 per fare il vuoto. È sempre più facile quando si è davanti e si ha pista libera, ho cercato di sfruttare questa opportunità e ha funzionato. Non ho commesso errori, ho provato a tenere la macchina insiemefino alla fine della gara e sono molto contento. Grazie alla squadra, la macchina funzionava benissimo e devo dire che gli pneumatici anteriori erano fantastici".GARA 2: Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR"E' stata dura. Sento dire da alcuni piloti quando conquistano una pole position 'è stato il giro della mia vita'. Questa è la gara della mia vita. Non ne sono sicuro perché non ricordo tutte le gare che ho fatto, ma vi dico che questa è stata davvero molto dura. Non potevo sbagliare fin dal primo giro perché sapevo che Rob era veloce. L'ho visto in gara uno ed era velocissimo al primo giro, quindi sapevo che se non avessi fatto il vuoto sarebbe stato difficile. Ho fatto una buona partenza, ma non sono riuscito a scappare via, era sempre dietro di me, lo vedevo vicino negli specchietti. Poi è arrivata la safety car, mi sono detto che poteva andare in un modo o nell'altro: o andavo più veloce o più lento, perché non si può sapere come reagirà la macchina dopo. Dovevo fare una buona ripartenza e l'ho fatta davvero bene, e questo mi ha permesso di vincere alla fine. Ma ancora una volta, complimenti a Rob che è stato davvero bravo e anche a Néstor che aveva chili in macchina ed è stato veloce. Sono felice per Cyan Performance Lynk & Co. Un'altra vittoria in questa pista [dopo quella dello scorso anno]".I round 7 e 8 del WTCR - FIA World Touring Car Cup 2022 si svolgeranno al MotorLand Aragón in Spagna dal 25 al 26 giugno.