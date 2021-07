In vista della WTCR Race of Spain al MotorLand Aragón questo fine settimana, Sebastian Trinks, Event Leader di Goodyear, il fornitore ufficiale di pneumatici del WTCR - FIA World Touring Car Cup, valuta le sfide che si presenteranno sotto il sole cocente della Spagna.

"Le previsioni meteo parlano di 35-36 gradi, il che significa che la temperatura della pista raggiungerà i 50 gradi. Avremo anche tempo di girare dalla mattina fino al tardo pomeriggio, quindi troveremo condizioni fresche al mattino e molto calde nel pomeriggio; questo fornirà un'altra sfida su una pista che non è facile con il layout. I piloti hanno bisogno di essere concentrati tutto il tempo perché hanno diverse linee dove possono correre e guadagnare buoni tempi sul giro".



"La pista è molto lunga, 5,345 chilometri, con una superficie molto ruvida quindi l'usura sarà maggiore rispetto all'ultima gara all'Estoril. Ci sono alcune lunghe curve a sinistra dove si ha un sacco di carico sulle gomme, soprattutto quelle anteriori destre, sono le gomme più caricate per queste auto su questo circuito. E poi ci sono i cordoli a banana. Quando li colpisci, avrai qualche problema con il cerchione, cosa che abbiamo già visto l'anno scorso abbastanza spesso. I piloti dovrebbero evitare di colpire questi cordoli. Se fa caldo, le squadre utilizzeranno una pressione degli pneumatici un po' più bassa rispetto agli eventi in cui fa più fresco. Ciò significa che devono fare attenzione ai cordoli. Perché se li prendi all'inizio o nei primi due o tre giri della gara, sarà molto interessante gestire le gomme e anche i cerchi perché è un impatto abbastanza alto".



"In generale è una pista abbastanza tecnica, c'è la curva a cavatappi spagnola, che è abbastanza interessante per i piloti e ci sono un sacco di possibilità di sorpasso su questo circuito. Si può usare la scia sul rettilineo opposto, sarà un fine settimana molto interessante".



"Questa superficie è già abbastanza vecchia e non è stata riasfaltata per un certo numero di anni. Viene utilizzata per un sacco di test di resistenza e di sviluppo perché il buon clima permette di utilizzarla tutto l'anno. È per lo più asciutto per il 95% dei giorni qui ed è sempre caldo, anche in inverno, quindi è l'occasione perfetta per fare dei test. È uno dei circuiti più utilizzati in Spagna.



"Abbiamo visto a Estoril problemi di detriti in pista. Tutte le parti esterne come i paraurti e così via sono in fibra di carbonio e se si colpiscono le altre auto e ci sono alcuni paraurti rotti in pista e pezzi si può provocare una foratura se si ottiene un taglio profondo nel pneumatico come abbiamo visto alcuni di loro a Estoril".



Tutti i piloti utilizzano il pneumatico Goodyear Eagle F1 SuperSport a specifica unica. Per la WTCR Race of Spain, ogni pilota ha a disposizione 12 pneumatici slick da asciutto e può riportarne 10 dagli eventi precedenti. Inoltre, sono disponibili 16 pneumatici da bagnato.

WTCR WTCR Prove Libere 1: Coronel detta il passo UN' ORA FA

WTCR WTCR Race of Spain: il programma di sabato UN' ORA FA