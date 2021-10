La seconda metà della stagione 2021 del WTCR – FIA World Touring Car Cup parte dall'Autodrom Most: Sebastian Trinks, Event Leader di Goodyear, fornitore ufficiale del campionato, parla di come sarà la WTCR Race of Czech Republic.

"Conosco il circuito da quando ci ho corso io stesso, ma è stato molti anni fa. È un layout tecnico con molte curve e nessun modo per il pneumatico di rilassarsi, sono sempre sotto stress a destra o a sinistra. C'è una grande zona di frenata che entra nella curva 1 dopo il lungo rettilineo e vedremo anche qualche azione in scia. In generale, non c'è margine di errori per i piloti perché le vie di fuga sono molto vicine al lato della pista, quindi se si va fuori si può facilmente finire nella ghiaia. Le moto dell'EWC avranno anche un'influenza perché corrono su diverse mescole di pneumatici di diverse marche. Significa che il livello di aderenza la domenica per le gare del WTCR sarà diverso da quello delle qualifiche del venerdì dopo le sei ore di moto, e i piloti devono tenerlo a mente e il livello di aderenza potrebbe cambiare. Tuttavia, è difficile dire al momento se sarà un cambiamento positivo o negativo. Le temperature più fredde non saranno una preoccupazione perché con molte curve le gomme vanno abbastanza velocemente in temperatura rispetto ai circuiti dove ci sono molti rettilinei. E le squadre hanno già molta esperienza con i nostri pneumatici, sanno come affrontare le diverse situazioni e le diverse circostanze. Abbiamo avuto solo poche sessioni sul bagnato, soprattutto l'anno scorso, ma è la stessa gomma dell'anno scorso e le squadre hanno un po' di esperienza. Come al solito faremo un giro completo della pista all'arrivo per controllare attentamente tutti i cordoli e la superficie".



Tutti i piloti utilizzano il pneumatico Goodyear Eagle F1 SuperSport a specifica unica. Per la WTCR Race of Czech Republic, ogni pilota ha a disposizione 12 gomme slick da asciutto e può sfruttarne 10 dagli eventi precedenti. Inoltre, sono disponibili 16 pneumatici da bagnato.

