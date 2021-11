La WTCR Race of Italy si svolgerà sull'Adria International Raceway, altra novità per i piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup e con tante incognite e sfide, come spiega il responsabile di Goodyear, Sebastian Trinks.

“Anche se alcune squadre hanno provato ad Adria all’inizio dell’anno, diverse cose sono cambiate da allora: è un layout e una superficie nuova per tutti. Da un punto di vista del layout, ha sacco di curve a bassa velocità e a 180 gradi. Ciò significa che ci sono molte staccate dove c’è la tendenza e la possibilità di sorpassare. Poiché è un circuito a bassa velocità media, la trazione in uscita dalle curve sarà fondamentale".



"Si gira in senso antiorario con un sacco di curve a sinistra, quindi la gomma anteriore destra è la più sollecitata. Questo sarà un po’ una novità per i piloti. Ci aspettiamo una temperatura ambientale massima di circa 15 gradi e le previsioni sembrano asciutte per ora, ma sappiamo che questo può cambiare rapidamente".



"In generale, il livello di aderenza potrebbe essere un po’ più basso rispetto ad altri circuiti perché c’è una nuova superficie che potrebbe essere scivolosa in condizioni di bagnato e questo sarà preso in considerazione. Come per ogni evento, daremo un’occhiata molto da vicino durante la nostra passeggiata in pista per capire come sono i cordoli”.



Tutti i piloti utilizzano il pneumatico Goodyear Eagle F1 SuperSport a specifica unica. Per la WTCR Race of France, ogni pilota ha a disposizione 12 pneumatici slick da asciutto e può usarne 10 dagli eventi precedenti. Inoltre, sono disponibili 16 gomme da bagnato.

