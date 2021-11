Il WTCR – FIA World Touring Car Cup volge al termine con la WTCR VTB Race of Russia di questo weekend. Ecco cosa ci aspetta al Sochi Autodrom dal punto di vista delle gomme, parlandone con Sebastian Trinks, responsabile di Goodyear.

“Purtroppo è già l’ultimo evento di questa stagione, ma sarà una bella gara e ci saranno anche alcune wildcard, il che è positivo per lo spettacolo".



"In generale è un circuito di Formula Uno con standard elevati e strutture di livello molto alto. Ci sono alcune curve veloci, ma anche alcune a 90 gradi dove è necessaria una buona frenata e trazione, quindi saranno due gare interessanti".



"Non tutti i piloti sono stati lì prima, quindi molti di loro hanno imparato la pista al simulatore. Ho visitato Sochi nel 2016 quando era ancora abbastanza nuovo come asfalto; mi aspetto che il grip sia molto buono. Le previsioni del tempo danno temperature medie di circa 15 gradi, ma c’è la possibilità di pioggia. Non vediamo l’ora di finire la stagione in bellezza”.



Tutti i piloti utilizzano il pneumatico Goodyear Eagle F1 SuperSport a specifica unica. Per la WTCR VTB Race of Russia, ogni pilota ha a disposizione 12 slick da asciutto e può usarne 10 dagli eventi precedenti. Inoltre, sono disponibili 16 gomme da bagnato.

