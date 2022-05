Mancano pochi giorni alla prima tappa della stagione 2022 del WTCR - FIA World Touring Car Cup, con una gara su pista cittadina di nuovo in calendario per la prima volta dal novembre 2019. L'Event Leader di Goodyear, Sebastian Trinks, ha parlato prima dell'evento che si terrà sul Circuit de Pau-Ville.

Questa sarà la prima gara su strada del WTCR - FIA World Touring Car Cup da quando Goodyear è diventato fornitore ufficiale di pneumatici nel 2020. Quali sfide aggiuntive creano i tracciati cittadini?

"Non sono solo più impegnativi per noi, ma anche per i piloti, i team e gli ingegneri che devono impostare le auto in modo che funzionino perfettamente. Bisogna sempre tenere a mente che con i circuiti stradali, durante la notte o il giorno prima della prima azione in pista, sono strade pubbliche aperte, quindi tutte le auto normali, gli scooter, ci girano e quindi in generale la superficie è sporca e può anche essere un po' scivolosa. Le autorità prepareranno il circuito molto bene, pulendolo alla fine di ogni giorno e prima dell'inizio del giorno successivo, ma è impegnativo. Come al solito stiamo lavorando a stretto contatto con gli ingegneri del team per aiutare con il set-up delle auto per estrarre la performance perfetta dalle gomme in tutte le diverse condizioni che potremmo affrontare".



Mentre la pista viene pulita ogni giorno, i tracciati stradali per loro natura hanno più pericoli di un circuito permanente. Come vi preparate a questo?

"Dipende da circuito stradale a circuito stradale, ma sicuramente ci sono cordoli più alti rispetto ad altri circuiti (Formula Uno), per esempio. I piloti dovranno prestare attenzione a questo e mentre non è facile fare passeggiate in pista sui circuiti stradali, tutti i piloti e gli ingegneri completeranno un'ispezione prima dell'evento, come faremo anche noi, per vedere se ci sono potenziali rischi che potrebbero causare problemi alle gomme. Ma come tutti sanno è un circuito stradale storico e tutti saranno preparati per due buone gare lì e per mostrare una buona performance ai fan in pista e guardando in TV".



Ci sono cambiamenti alle gomme per quest'anno?

"Ci piace essere costanti, quindi in termini di specifiche delle gomme da bagnato e da asciutto è la stessa dell'anno scorso, nessun cambiamento per i piloti. Questo è un bene anche per le squadre perché hanno una buona base di partenza da cui lavorare e non aumenta il budget, il che è importante. Hanno una buona conoscenza dei nostri pneumatici dai due anni precedenti e ora li possono sperimentare per la prima volta su un circuito stradale, che è anche la prima volta per noi con questi su un circuito stradale".



Le quantità di pneumatici sono state modificate?

"È la stessa assegnazione dell'anno scorso, che porta anche coerenza. Per il primo evento tutti i piloti hanno a disposizione 16 gomme da bagnato e 16 nuove gomme slick. Per il secondo evento in poi è la stessa quantità di gomme da bagnato, ma possono riportare 10 pneumatici dall'evento precedente e ogni pilota riceve 12 gomme nuove per ogni evento. E l'assegnazione delle gomme non cambia se si tratta di un circuito stradale o di un circuito permanente".



C'è stato un ritocco al regolamento sportivo con Gara 1 che ora dura 30 minuti +1 giro. Che differenza farà questo?

"Abbiamo bisogno di capirlo perché abbiamo alcuni circuiti che sono molto impegnativi per le gomme, in particolare MotorLand Aragón in giugno se è molto caldo. Se hai una gara che è due o tre giri più lunga, in termini di usura va bene per noi, ma i piloti e gli ingegneri dovranno tenerlo a mente in termini di set-up. Ma questo non sarà un problema perché lavoriamo a stretto contatto con le squadre per ottenere le migliori prestazioni dall'inizio alla fine di ogni gara".



Quanti ingegneri e gommisti Goodyear saranno presenti a Pau?

"Per tutti gli eventi WTCR abbiamo sei montatori sul posto e tre ingegneri di supporto in pista che parlano con gli ingegneri delle squadre e i piloti, rilevano la temperatura della pista, la pressione e la temperatura dei pneumatici e raccolgono tutti i dati".



Tutti i piloti della WTCR - FIA World Touring Car Cup utilizzano il pneumatico Goodyear Eagle F1 SuperSport a specifica unica. Per la WTCR Clean Fuels For All Race of France, ogni pilota ha a disposizione 16 pneumatici slick da asciutto, mentre sono disponibili anche 16 pneumatici da bagnato.

