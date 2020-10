Dopo essere finito K.O. in Gara 1 con la sua Lynk & Co 03 TCR, l'uruguagio ha rimontato fino alla Top10 in Gara 2.



“Abbiamo terminato a punti e questo era l'obiettivo - dice il pilota della Cyan Performance - Sono stato cauto e alla fine abbiamo portato a casa qualcosa in un weekend di alti e bassi".