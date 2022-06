Santiago Urrutia continuerà a spingere al massimo anche per le gare del WTCR – FIA World Touring Car Cup che si terranno al MotorLand Aragón questo weekend.

Reduce dal successo in Gara 2 della WTCR Race of Hungary, l'uruguagio arriva carico alla WTCR Race of Spain del 25-26 giugno, dove ha già vinto due anni fa.



Il 25enne però sa che non è una sfida semplice, dato che la sua Lynk & Co 03 sarà ancor più pesante per via del regolamento.



“Ho vinto la mia prima gara [ad Aragón nel 2020] ma credo che quest’anno sia diverso. Si vedono piloti e squadre che migliorano sempre, quindi onestamente non ho aspettative", ha detto Urrutia.



"Cercherò di fare del mio meglio nelle prove libere per trovare il miglior assetto della vettura e spero di poter essere forte. Ora abbiamo peso nella vettura, quindi spero che riusciremo a trovare un buon set-up nelle prove per entrare nella top 10 in qualifica e portare a casa i punti. Mi limiterò a mantenere la calma e a fare il mio lavoro”.



Dopo il trionfo dell'Hungaroring, con un margine di 0"380 su Rob Huff (Zengő Motorsport), il pilota della Cyan Performance è salito terzo dietro al leader Mikel Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse) e a Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport).

