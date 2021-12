Santiago Urrutia in Cyan Performance Lynk & Co ha potuto contare sull'aiuto del compagno di squadra Thed Björk per migliorare nel WTCR – FIA World Touring Car Cup.

L'uruguagio si è classificato quinto con due vittorie all'attivo quest'anno, facendo meglio del 2020 anche grazie ai consigli del 41enne svedese, che vede come un padre.



“E' una sorta di papà all'interno del team - ha detto il 25enne - Anche quando non è giornata, lui ha sempre un sorriso e mi aiuta in tutto, per cui è ottimo averlo come compagno".



Riguardo alle prestazioni con la sua Lynk & Co 03 TCR, Urrutia ha aggiunto: "Finire quinto in classifica è una posizione più su rispetto al 2020, quindi continuo a concentrarmi sul 2022 per imparare sempre più.”



Ora il suo prossimo impegno sarà in TCR South America Touring Car Championship all'Autódromo de Concepción del Uruguay questo weekend.

