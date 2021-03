Così come il calciatore Luis Suárez, anche Santiago Urrutia vuole fare gol nella sua seconda stagione nel WTCR – FIA World Touring Car Cup.

L'uruguagio è stato confermato dalla Lynk & Co come portacolori della Cyan Racing nel 2021, dopo che lo scorso novembre era riuscito ad aggiudicarsi Gara 3 della WTCR Race of Aragón.



"Voglio ripartire da dove avevo lasciato", spiega Urrutia.



“Mi sento davvero a casa in questa squadra e dopo la mia stagione di debutto e ho intenzione di continuare così. Il mio obiettivo finale è naturalmente quello di vincere come squadra e per me personalmente di conquistare il titolo. Spero di poter rendere orgogliosi tutti coloro che mi hanno aiutato a portare avanti la mia carriera anche quest’anno”.

