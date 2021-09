Santiago Urrutia sarà in azione in TCR South America per il round dell'Uruguay di questo weekend.

Protagonista del WTCR – FIA World Touring Car Cup, l'idolo locale correrà all'Autódromo Eduardo P. Cabrera di Rivera, per la prima volta in casa sua.



Il 25enne della Lynk & Co guiderà ovviamente una 03 TCR gestita dalla PMO Motorsport, mentre il Team Principal Pablo Otero sarà sulla seconda auto.



“Sono molto contento di poter tornare in Uruguay e correre per la prima volta in casa. Sono andato in Europa quando avevo 14 anni e ho sempre sognato una cosa del genere", ha scritto su Facebook il sudamericano, che nel WTCR è a -2 punti dal Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher.



L'evento di Rivera sarà il primo dei due che il TCR South America svolgerà in Uruguay. Il secondo è previsto all'Autódromo Víctor Borrat Fabini di El Pinar il 2-3 ottobre.



Presente anche Pepe Oriola con la Honda Civic Type R TCR della W2 Racing e Rodrigo Baptista con l'Audi della Cobra Racing, che è a -7 dallo spagnolo in classifica, seguito da Rafael Reis a -15.

