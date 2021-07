Santiago Urrutia vinse la sua prima gara nel WTCR – FIA World Touring Car Cup al MotorLand Aragón, dove spera di ripetersi il prossimo weekend.

L'uruguagio si impose nella WTCR Race of Aragón del novembre 2020, in inverno, ed ora che siamo in estate, forte anche dei test svolti con la Lynk & Co del team Cyan, si candida ad un ruolo di protagonista nella WTCR Race of Spain del 10-11 luglio.



"Ho vinto ad Aragón l'anno scorso quando correvamo in inverno, quindi è bello tornare in estate perché mi piace. Non credo che il calore costerà qualcosa e possiamo essere veloci in qualsiasi condizione con la macchina che abbiamo, quindi non sono preoccupato", ha detto Urrutia.

