Santiago Urrutia ha imparato tante cose nel primo round del WTCR – FIA World Touring Car Cup 2022.

L'uruguagio ha chiuso secondo in Gara 2 della WTCR Clean Fuels for All Race of France al Circuit de Pau-Ville con la sua Lynk & Co 03 TCR gommata Goodyear.



“L'anno scorso ho commesso degli errori che mi hanno fatto ritirare e minato le speranze di titolo - ha ammesso il pilota della Cyan Performance Lynk & Co - Ora abbiamo messo tutto assieme e proveremo a prendere punti in tutte le gare. Sono in una buona posizione ora, sono salito sul podio partendo settimo, che è ottimo. Ora dobbiamo continuare così, la stagione è lunga e bisogna cavalcare l'onda".

