Santiago Urrutia alla WTCR Race of Italy vuole continuare a mettere pressione al Goodyear #FollowTheLeader Mikel Azcona, anche se le condizioni saranno difficili.

I piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup all'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi troveranno 40°C ad attenderli.



Urrutia è secondo nella classifica provvisoria, a 16 punti dallo spagnolo dopo la vittoria ottenuta al debutto a Vila Real a bordo della sua Lynk & Co 03 TCR.



"Farà molto caldo e sarà molto importante trovare il giusto assetto, dato che abbiamo il massimo peso di compensazione per Vallelunga", ha detto il ragazzo della Cyan Performance Lynk & Co. "L'obiettivo principale sarà rientrare nella top 10 delle qualifiche e conquistare punti importanti nelle gare. Continueremo a lavorare come squadra e spero che riusciremo a mantenere un buon ritmo".

Ad

WTCR Una sessione in più di test per i piloti il WTCR 13 ORE FA

WTCR Huff unico pilota Zengo alla WTCR Race of Italy 14 ORE FA