Santiago Urrutia nella WTCR Race of Hungary potrà contare sulla conoscenza della pista, cosa che non era riuscito a fare in precedenza.

Dopo l'ottavo posto ottenuto in qualifica allo Slovakia Ring, sconosciuto per lui, il pilota della Cyan Performance sale sulla propria Lynk & Co 03 TCR avendo già corso a Budapest nel 2019 con il TCR Europe.



“Finalmente una pista che conosco! - dice l'uruguagio - L'Hungaroring è il primo posto europeo che ho visitato l'anno scorso con il TCR Europe. Veniamo da un weekend difficile per tutto il team, ma daremo il 100% per continuare a crescere".