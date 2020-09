Santiago Urrutia ha debuttato nel WTCR – FIA World Touring Car Cup centrando il podio, cosa che non sarebbe mai stata possibile per la Cyan Racing non avesse creduto in lui.

A Zolder, l'uruguagio ha terminato terzo in Gara 2 e ha voluto ringraziare il team Cyan Performance Lynk & Co per la possibilità che gli ha dato per il 2020.



“Non sarei qui se la squadra non avesse creduto in me dandomi la macchina che guido ora - ha detto il 24enne - E' una grande occasione, ma anche una pressione notevole perché ho dei compagni che hanno vinto il titolo ed Yann, uno super veloce che è qui da tempo".



“Non siamo riusciti a fare un vero e proprio test pre-stagione, ma solo qualcosina. Fin dal primo giorno in cui sono arrivato nel team mi sono sentito come a casa e non posso essere più contento. A due mesi dalla prima volta con loro, abbiamo fatto una tripletta e siamo primi in campionato, per me è stupendo".